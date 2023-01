Preot catolic: M-am îndrăgostit și demisionez! Dupa peste douazeci de ani de preoție, Christophe Chatillon, rectorul Catedralei din Orleans, a demisionat deoarece s-a indragostit de o femeie. Motivul face obiectul unei scrisori adresate enoriașilor. ”Astazi, nu-mi pot imagina viitorul fara ea”. Cu aceste cuvinte preotul decan al Centrului din Orleans (Loiret), Christophe Chatillon și rector al catedralei Saint-Croix din 2010, a decis sa-și anunțe demisia in fața credincioșilor printr-o scrisoare, transmite France 3 Regions. Timp de șase ani și jumatate, impreuna cu frații mei, preoți și diaconi, am avut bucuria de a implini misiunea in slujba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cațiva ani, specialiștii au avertizat despre pericolele pe care le presupune folosirea smartphone-urilor inainte de a merge la culcare, acum, aceștia atrag atenția ca poate fi periculoasa utilizarea imediat dupa trezire. Despre faptul ca smartphone-urile pot afecta calitatea somnului,…

- Cu toții ne-am confruntat la un moment dat in viața noastra, unii oameni chiar s-au confruntat cu acest lucru in mai multe ocazii. Cand se intampla astfel de momente, trebuie sa invațam din greșelile noastre, deoarece vina noastra este la fel de mare precum a celeilalte persoane. Daca ai fost victima…

- Leo Messi și soția sa, Antonella Roccuzzo, se cunosc de cand aveau 9 ani, ea fiind femeia care l-a susținut necondiționat, toata viața. S-au casatorit in 2017 și au trei copii impreuna, iar povestea lor de dragoste pare desprinsa din filme. Messi este nu numai sportiv de excepție , dar și un familist…

- Corrado Puliatti este un compozitor sicilian care acum locuiește permanent in București unde colaboreaza cu diverși artiști. in cariera sa muzicala de aproximativ 20 de ani a obținut patru discuri de aur și unul de platina. In prezent este angajat in producție de discuri impreuna cu colegul muzician…

- Din februarie anul acesta pana in prezent, virusul H5N1 provoaca un adevarat dezastru in fermele americane: 52,7 milioane de pasari au pierit. Experții constata ca nici in timpul verii, cand contagiozitatea este mai scazuta, nu a dus la ieșirea din epidemie, relateaza Courrier international. SUA traverseaza…

- Peste 2.300 de fermieri din judetul Braila se afla in situația de a pierde despagubirile acordate de Guvern pentru culturile agricole calamitate de seceta pe o suprafata totala de 28.700 hectare. Motivul este faptul ca au recoltat culturile inainte ca reprezentantii comisiilor de constatare a procentului…

- Angela Similea nu mai vrea public! Anul acesta prestigioasa solista a inregistrat o piesa noua in studio, alaturi de alte mari voci, Adrian Daminescu, Dida Dragan, Mirabela Dauer, Marcel Pavel și Monica Anghel. Dar sub nici o forma nu vrea sa mai susțina concerte. Motivul? Angela Similea spune ca nu…