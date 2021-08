Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii a facut apel la occidentali sa actioneze mai hotarat impotriva coruptiei, pe care o considera la originea marilor crize mondiale, potrivit unui articol publicat in mai multe ziare europene, relateaza AFP. Militant anticoruptie si inamic al Kremlinului, Navalnii ispaseste in prezent o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru o afacere de frauda pe care o denunta drept un dosar politic. El a revenit in Rusia in ianuarie, dupa ce a fost in convalescenta in urma unei presupuse otraviri. Articolul sau a fost publicat in Le Monde , The Guardian…