Stiri pe aceeasi tema

- Se fac pregatiri pentru repatrierea trupului neinsuflețit al lui Cornel Galeș, informeaza Romania TV. Fostul soț al Ilenei Ciuculete nu mai alte rude iar de formațitați se va ocupa Viviana, femeia cu care Galeș a locuit in Spania. Se pare ca dupa desparțirea de Viviana, Cornel Gales intrase…

- Moartea fulgeratoare a lui Cornel Gales, fostul sot al Ilenei Ciuculete a luat in surprindere pe toata lumea. Cea care a facut cumplitul anunt a fost chiar nasa de cununie, Doina Belu, care initial a crezut ca este vorba despre o farsa. Accidentul a avut loc in Spania, acolo unde Gales se stabilise…

- Cornel Gales, sotul cantaretei Ileana Ciuculete, a murit la varsta de 57 de ani intr-un accident de masina produs in noaptea de sambata spre duminica langa orasul Valencia din Spania. Informatia a fost confirmata de Doina Belu, nasa de cununie a lui Cornel Gales si a Ilenei Ciuculete: „Cornel e mort.…

- Cornel Galeș s-a indepartat de toata familia Ilenei Ciuculete dupa moartea artistei, iar cu fiii ei a avut numeroase scandaluri televizate și lupte prin tribunale. Singura care i-a ramas alaturi a fost nașa lui de cununie, Doina Belu, femeia care ii devenise și confidenta.

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…

- Cornel Galeș s-a stins din viața și a lasat in urma lui numai durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a stins din viața la 60 de ani, dupa ce mașina la volanul careia se afla a intrat in coliziune cu un alt automobil. Accidentul s-a petrecut in Spania, acolo unde…

- Cornel Galeș a murit! Vaduvul Ilenei Ciuculete și-a pierdut viața intr-un accident rutier, in Spania. Viviana, iubita lui Cornel Galeș, a primit confirmarea morții barbatului.Citește și: ULTIMA ORA Procurorul care a ținut poliția la POARTA lui Dinca , audiat de URGENȚA la CSM „Din pacate,…

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…