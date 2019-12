Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului 2013, la Focșani, prindea contur o poveste ce avea sa devina una dintre cele mai frumoase etape din viața lui Andrei Balaci și a Adinei Stanciu, doi vranceni indragostiți de arta. Dumnezeu i-a inzestrat cu un talent, acela de a canta, așa ca cei doi tineri s-au gandit sa inființeze o…

- Duminica, 1 Decembrie, romanii de pretutindeni i-au urat „La mulți ani!” țarii pentru care strabunii noștri și-au lasat familia și casa si au pornit la razboi. In prezența autoritaților locale și a reprezentanților institutiilor publice, sute de vranceni s-au strans in Piața Unirii din Focșani pentru…

- Campania internaționala de prevenire a violenței bazate pe gen a debutat la nivelul județului Vrancea luni, 25 noiembrie a.c. cu un eveniment de amploare, intitulat ”UNIȚI IMPOTRIVA VIOLENȚEI!”. Acesta s-a desfașurat in Piața Unirii din municipiul Focșani și a avut ca principal scop marcarea „Zilei…

- 720 de persoane, copii pana in 14 ani, insoțiți de profesori – unu la zece – și primarul Cristi Valentin Misaila, au fost ieri seara la București sa susțina Naționala de fotbal seniori a Romaniei in meciul cu Norvegia, contand pentru calificarea la Campionatul European din 2020. Imbarcarea a avut loc…

- Liberalii au comis-o din nou! Dupa ce, in timpul Festivalului Bachus, s-au tras in poza in Piața Unirii deși, vorba comentatorilor, au „indemnat cetațenii sa boicoteze festivalul”, duminica seara au avut tupeul de a posta pe Facebook o fotografie cu Catedrala Ortodoxa „Nașterea Maicii Domnului și Sfanta…

- Centrul Cultural Vrancea, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Vrancea, organizeaza a IV-a editie a Festivalului National Cantece de Vita Veche si Noua! Festivalul cuprinde patru sectiuni: Concursul Judetean al Alaiurilor Toamnei, 03.10.2019 – dedicat elevilor de liceu si scoala postliceala;…