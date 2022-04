Premiul Masca de Aur din Rusia nu a fost acordat anul acesta. Refuzul laureatului Premiul Masca de Aur, pentru cea mai buna regie de teatru si opera din Rusia, nu a fost acordat anul acesta, din cauza refuzului laureatului de a accepta premiul. Decizia de a nu acorda anul acesta Premiul Masca de Aur pentru cea mai buna regie de teatru si opera din Rusia se datoreaza faptului ca regizorul Claus Guth, desemnat de membrii juriului, a decis sa refuze premiul, a declarat Maria Reviakina, directorul general al premiilor Masca de Aur, pentru Interfax. ”Juriul a votat și l-a ales pe regizorul Claus Guth (”Salome”), dar ieri, la ora 23:30, a sosit o scrisoare adresata direcției Teatrului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

