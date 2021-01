Premiul LVMH 2021 ⎥ Au început înscrierile la concursul pentru tineri designeri In fiecare an, grupul de lux LVMH organizeaza un concurs dedicat tinerilor creatori de moda. Aviz celor interesați: au inceput inscrierile pentru competiția din 2021! Luni s-au deschis inscrierile pentru cea de-a opta ediție a concursului organizat anual de grupul de lux LVMH și adresat tuturor creatorilor de moda care... The post Premiul LVMH 2021 ⎥ Au inceput inscrierile la concursul pentru tineri designeri appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

