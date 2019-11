Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a vorbit, luni, la sesiunea solemna din cadrul Galei Centenar UBB, organizata de Universitatea „Babeș-Bolyai” cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la inființarea Universitații romanești la Cluj.

- Miercuri, 16 octombrie, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava si compania S.C. MOPAN S.A. Suceava vor sarbatori Ziua Mondiala a Painii, Ziua Mondiala a Alimentatiei si Ziua Nationala a Asociatiei Specialistilor de Industrie Alimentara ...

- Cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj la Editura ”Caiete Silvane”, Zalau, 2019 a aparut volumul ”Solilocvii inutile” – Ioan F. Pop. Autorul s-a nascut in 4 ianuarie 1959, in Valcau de Sus, judetul Salaj. A absolvit scoala primara in satul Fizes – comuna Sag, apoi Liceul de…

- ARAD. Aradenii sunt asteptati, timp de doua luni de zile, sa faca cunostinta cu dinozaurii. Vorbim despre machete in marime naturala ale uriasilor care au populat planeta noastra in urma cu zeci de milioane de ani, dar si despre fosile descoperite de arheologi, marturii ale gigantilor din trecut. „Datorita…

- Prezent, astazi, la deschiderea noului an academic la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a salutat inființarea de noi specializari, intre care cea de Asistența medicala generala. El și-ar dori ca in curind in cadrul USV sa funcționeze și o…

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a gazduit, in perioada 2-6 septembrie, scoala de vara itineranta "The Borderlands between East and West: Romania, Moldova, and Ukraine".Organizata de Departament of ...

- Universitarul Sabina Finaru, scriitoare si profesor de renume al Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV), s-a stins din viata miercuri dimineata, 4 septembrie, la varsta de 59 de ani.Corpul neinsufletit al acesteia este ...

- Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava (USV) nu va mai activa programul de licenta Filosofie in anul universitar urmator, din cauza adresabilitatii scazute din sesiunea de admitere.Un singur candidat si-a exprimat intentia de a studia aceasta specializare din cadrul Facultatii de ...