- Patru scriitori care au avut mare succes in ultimii 30 de ani in topurile vanzarilor de carte din tarile francofone, printre care se afla si scriitoarea belgiana Amelie Nothomb, au ramas in cursa pentru a castiga luni premiul Goncourt, cel mai prestigios si cel mai ravnit dintre trofeele literare…

- Africa de Sud și Anglia se vor duela in marea finala a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele doua echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost caștigat de sud-africani in 1995 și 2007, iar de Anglia in 2003. Anglia e marea favorita la caștigarea Cupei Mondiale. Parcursul fara greșeala…

- Un tablou atribuit maestrului Giambettino Cignaroli, in care este infatisat Wolgang Amadeus Mozart la varsta de 13 ani, a fost pictat dupa triumful prodigiosului compozitor la Verona, in 1770. Christie's Paris il va pune in vanzare la 27 noiembrie, cu o estimare stabilita intre 800.000 si 1,2 milioane…

- CFR Cluj a terminat turul de campionat pe locul 1, iar bookmakerii o vad favorita certa la titlu. CFR Cluj a inceput sezonul din postura de favorita la caștigarea celui de-al treilea titlu consecutiv, cu o cota de 2,00. Era urmata indeaproape de FCSB, cu 2,50. Forța aratata de trupa lui Dan Petrescu…

- Campionatul Mondial de Rugby, cea mai importanta competiție rugbystica a planetei si al treilea treilea cel mai mare eveniment sportiv al lumii, dupa jocurile olimpice si campionatul mondial de fotbal, incepe pe 20 septembrie.

- Marea editura franceza fondata de Antoine Gallimard in 1911 a inaugurat miercuri o expozitie dedicata lui Marcel Proust pentru cea de-a 100-a aniversare a celui mai prestigios premiu literar castigat de romanul "La umbra fetelor in floare", informeaza Le Figaro.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca Slavia Praga este marea favorita in intalnirea din play-off-ul Ligii Campionilor, precizand ca va fi foarte greu pentru jucatorii sai

