- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 4,8 milioane de euro, a fost castigat cu un bilet de 14 lei, jucat la o agentie din Satu Mare. ”S-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-023 din…

- S-a caștigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 4,8 milioane de euro! Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Satu Mare și a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.„La tragerea Loto 6/49 de astazi, 22 decembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare…

- Duminica, 24 noiembrie, in ziua alegerilor prezidentiale, Loteria Romana organizeaza noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane de lei (peste 3,5 milioane de euro),…

- Un nasaudean a caștigat premiul cel mare la tragerea Joker a Loteriei Romane de duminica, 27 octombrie. Posesor al unui bilet Joker cu doar doua variante, care au costat doar 8,5 lei, acesta a caștigat 17,76 milioane de lei, adica 3,73 milioane de euro. La tragerea Joker de duminica, 27 octombrie…

