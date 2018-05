Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 15 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa cele de joi, 12 aprilie, cand Loteria Romana a acordat 13.014 de castiguri in valoare totala de 838.692,83 lei.

- Un brașovean a caștigat premiul cel mare la Loto, extragerea de Paște, investind doar 30 de lei, prețul pentru cele trei variante simple pe care le-a jucat. In posesia lui va ajunge peste un million de euro, dupa ce va fi scazut impozitul, de 25 la suta din suma de la categoria l. Premiul brut […] The…

- Loteria Romana a anunțat premii uriașe pentru tragerile speciale de Paște, de duminica, 8 aprilie. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 din 49, Joker și Loto 5 din40, Loteria organizeaza doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Premiul de Paște pentru Loto 6 din 49 este uriaș, dar…

- Dupa multe emoții, stres și peripeții, Raluka și Ana Baniciu au caștigat emisiunea-concurs „Asia Express”. Citește și: Liviu Varciu, in pat cu o alta femeie: „Vrei sa te culci cu mine”. Imaginile care au aparut in urma cu puțin timp Știre in curs de actualizare. The post Gina Pistol a anunțat cine a…

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Romanii care iși incearca norocul la Loto 6/49 au așteptat cu sufletul la gura sa fie extrase numerele in aceasta seara ca sa afle daca se numara printre aceia care au ghicit numerele. La tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de caștiguri in valoare totala de 1.120.130,04…

- Primul castig de categoria I la Loto 6/49 din acest an, in valoare de 2 milioane de euro, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat doar 14,50 lei, anunta Loteria Romana.