- "My Octopus Teacher" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj documentar la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar, organizata de Academia de film americana, duminica seara, la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta categorie au fost…

- Relația dintre Adelina și Alin este din nou subiect intens de discuții, mai ales dupa ce tanara a facut o noua criza de gelozie de fața cu ceilalți membri ai casei „Mireasa”. Cei doi nu știu daca legatura dintre ei va mai putea continua, Alin considerand ieșirile brunetei mult prea exagerate.

- Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la…

- Un nou milionar al Loteriei Nationale. Gheorghe Berzedean din satul Banești, Telenești, a caștigat un milion si jumatate de lei, premiul de TOP din biletul "Bingo Loto". La aceeasi emisiune, jucatorii au obtinut in total o suma colosala de 2 582 000 de lei.

- Romane, ai curaj sa nu plangi? Un tanar de 31 de ani iși va pierde complet vederea din cauza unei boli crunte și, cu toate astea, se bucura de viața mai frumos decat un copil. Povestea de viața a lui Valentin Andrieș te va emoționa pana la lacrimi. Cine este concurentul nevazator de la Mireasa. […]…

- In urma voturilor, marele premiu de 40.000 de euro din sezonul 2 Mireasa este caștigat de Madalina și Radu. La scurt timp dupa ce visul lor a devenit realitate, Madalina a facut o postare emoționanta pe pagina sa oficiala de Instagram.

- Acuzații grave aduse la adresa clinicii private Interservisan de catre o femeie a carei mama a intrat in stop cardio-respirator in fața clinicii din Gheorgheni, Cluj-Napoca. Femeia susține ca a intrat in clinica disperata dupa ajutor, insa tot ce a facut personalul a fost sa ii dea un pahar cu apa.…

- Ana Baniciu a ajuns pe mana medicilor dupa ce a petrecut o noapte intr-o camera de hotel de la munte, acolo unde s-a distrat alaturi de iubitul și prietenii ei. Acum blonda se confrunta cu mari probleme de sanatate, fiind nevoita sa faca mai multe investigații medicale.