- Ilustratoarea sud-coreeana Baek Heena si scriitorul francez de carti pentru copii Jean-Claude Mourlevat au acceptat luni, in cadrul unei ceremonii online, premiul literar Astrid Lindgren, potrivit DPA, citat de agerpres. Baek a castigat premiul anul trecut, dar nu a putut primi distinctia din cauza…

- Selectionata de fotbal a Suediei a invins Finlanda cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci de pregatire pentru EURO 2020, disputat sambata pe stadionul Friends Arena din Stockholm, transmit agentiile internationale de presa. Golurile suedezilor au fost marcate de Robin Quiason (23) si de Sebastian…

- Biblioteca Nationala din Israel a publicat pentru prima data online o colectie de manuscrise, scrisori personale si desene ale scriitorului evreu de limba germana Franz Kafka, informeaza DPA. Colectia poate fi acum accesata online dupa ''un proces intensiv care a durat mai multi ani'', a precizat…

- Autoritațile din județul Ialomița vor organiza tombole, la care pot participa tinerii care se vaccineaza anti-COVID-19 la maratonul de vaccinare organizat in perioada 31 mai – 1 iunie. Premiile constau in tablete, telefoane și laptopuri. In cele doua zile de maraton, romanii se pot vaccina, indiferent…

- Stefanos Tsitsipas (5 ATP) a câștigat al șaptelea titlu al carierei, dupa ce s-a impus la Lyon. Grecul l-a învins în finala pe britanicul Cameron Norrie (49 ATP), scor 6-3, 6-3.Tsitsipas, al doilea favorit al competiției, a avut nevoie de o ora și 10 minute pentru a obține victoria.Pe…

- Premiile BAFTA 2021 și-au desemnat marii caștigatori duminica (11 aprilie), in a doua seara a unei gale care s-a intins pe doua zile. In prima seara, pe 9 aprilie, au fost acordate premiile tehnice. Filmul ”Nomadland”, al lui Chloe Zhao, a plecat acasa cu patru trofee, fiind marele caștigator al serii…

- Printul Carl Philip al Suediei, al doilea copil al regelui Carl XVI Gustaf, a devenit din nou tata, dupa ce sotia lui, printesa Sofia, a nascut vineri un baiat, cel de-al treilea fiu al cuplului princiar suedez, informeaza site-ul revistei americane People. Bebelusul s-a nascut la Spitalul Danderyd…

