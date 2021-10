Premiu URIAȘ primit pe președintele IOHANNIS! ”A prestat un serviciu semnificativ în interesul statului de drept” Președintele Klaus Iohannis a primit, sambata, la Aachen, Germania, premiul Carol cel Mare. Potrivit organizatorilor, distinția a fost acordata pentru promovarea valorilor europene, a libertații și democrației, protecția minoritaților și diversitatea culturala, dar și ca ”a prestat un serviciu semnificativ in interesul statului de drept și al independenței sistemului judiciar”. Președintele Klaus Iohannis a fost amendat in mai 2020 de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii cu 5.000 de lei pentru „discriminare și incalcarea dreptului la demnitate pe criteriul de apartenența etnica/naționala”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

