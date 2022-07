Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții loteriei au anunțat jucatorii Mega Millions, sambata, sa-și verifice biletele, deoarece exista un bilet caștigator in statul american Illinois, cu un premiu de peste 1,33 de miliarde de dolari, relateaza AFP, potrivit News.ro . „Jucatori Mega Millions, verificati-va biletele! Avem un…

- Un bilet castigator a obtinut unul dintre cele mai mari castiguri din istoria loteriei americane, de peste 1,33 de miliarde de dolari, anunta sambata organizatorii, relateaza AFP, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kievul a lansat o solicitare oficiala de consimtamant pentru titularii obligatiunilor sale internationale, propunand o inghetare a datoriilor pe doi ani pentru majoritatea obligatiunilor si acordand creditorilor termen pana pe 9 august pentru a vota propunerea. Smihal a mai spus ca Guvernul ucrainean…

- Trezoreria SUA a anuntat, miercuri, transferul unei transe de 1,3 miliarde de dolari in ajutor economic catre Ucraina, ca parte a unui sprijin initial de 7,5 miliarde de dolari promis Kievului de guvernul Biden in mai, informeaza AFP."Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul…

- Scaderea puternica a deficitului comercial, raportata marti de Departamentul pentru Comert, a inversat cresterea din martie si sugereaza ca comertul ar putea reveni la un model mai normal. Deficitul s-a marit, atingand maxime istorice succesive, pe masura ce economia Statelor Unite a condus redresarea…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

