Stiri pe aceeasi tema

- Provocarile cu care se confrunta clericii romani in afara granitelor si specificul misiunii in diaspora au fost evidentiate de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale si Meridionale intr-un interviu acordat postului de Radio Trinitas.„Sa ai permis de conducere, sa fii foarte mobil, sa ai o preoteasa…

- Impreuna cu colegii mei din Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, am participat la o intalnire cu Oana Ursache, secretar de stat in Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Am discutat despre mai multe proiecte precum Muzeul on-line al Diasporei, Diaspora HUB, DRP-…

- Astazi a avut loc ședința comuna a Comisiilor reunite pentru politica externa și a Comisiilor reunite pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii in vederea dezbaterii și avizarii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. In cadrul dezbaterilor, a fost audiat Bogdan Aurescu,…

- La intalnirea de lucru de astazi a Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor, membrii comisiei au adoptat o noua procedura pentru desfașurarea ședințelor: ”Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii va organiza bilunar ședințe online la care se vor putea inscrie…

- Grupul Digi Communications, cel care deține televiziunile din Romania, sponsorizeaza echipa de liga secunda spaniola Rayo Vallecano. Rayo Vallecano este clubul de divizie secunda in Spania și a jucat deja primul meci cu sigla Digi pe piept, 0-1 cu Tenerife;Digi Communications este compania lui Zoltan…

- Aproape jumatate dintre romani (46%) vor economisi bani anul acesta, fața de 33% anul trecut, intrucat au așteptari pesimiste, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP. Așteptarile economice pesimiste ale populației și inclinația slaba spre consum vor tempera inflația, dar nu favorizeaza creșterea economiei,…

- "59- dintre romani considera ca principala contributie a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimisi familiei, iar 21- de banii cheltuiti in vizitele lor in tara. Aceasta in contextul in care aproape jumatate dintre romani considera ca diaspora are o contributie financiara per…

- Potrivit anunțului autaritaților de la Bruxelles, decizia intra in vigoare miercuri, 27 ianuarie, și dureaza cel puțin pana la 1 aprilie. Intr-o conferința de presa, Alexander De Croo, conducatorul Comitetului Consultativ pe probleme de pandemie, a spus ca ”decizia vizeaza sa stopeze propagarea coronavirusului…