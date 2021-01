Stiri pe aceeasi tema

- Captarea emisiilor, in contextul incalzirii planetei, devine o parte majora a planurilor de a tine sub control schimbarile climatice, dar pana in prezent au avut loc progrese tehnologice reduse, eforturile fiind concentrate pe reducerea emisiilor, in loc de eliminarea carbonului. Agentia Internationala…

- Antreprenorul Elon Musk, a anunțat pe Twitter ca ofera un premiu de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea „celei mai bune” tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi criterii de eligibilitate. Schimbare…

- Beijingul a impus stare de izolare la doar cateva luni de la ultimul val de infectari cu noul coronavirus. Administrația de la Beijing a impus izolarea in zece sectoare, in districtul Shunyi, in nord-estul orasului – o prima reintroducere a carantinei in capitala chineza dupa valul covid-19 din iunie…

- Israelul a inceput duminica ceea ce oficialii spera sa fie ultimul sau blocaj al coronavirusului, in timp ce accelereaza vaccinarile, primul ministru Benjamin Netanyahu afirma ca ar putea permite o ieșire din pandemie pana in martie, relateaza Reuters. Daca se va realiza, acest lucru ar putea ajuta…

- Un lucrator din sanatate din Alaska a avut o reacție alergica grava dupa ce a primit vaccinul Pfizer Inc și coronavirus BioNTech, dar acum este stabil, au declarat miercuri autoritațile de sanatate publica, relateaza Reuters. Reacția adversa a persoanei, la cateva minute dupa ce a fost vaccinat, a fost…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total. Media ultimelor sapte zile arata ca numarul infectiilor zilnice…