- Cotidianul New York Times si agentia de presa Associated Press au fost recompensate luni cu premii Pulitzer, cele mai prestigioase distinctii ale presei americane, pentru felul in care au relatat despre razboiul din Ucraina, informeaza AFP si DPA.Una dintre cele mai importante institutii media din…

- Razboiul din Ucraina a dominat premiile Pulitzer de anul acesta, Associated Press caștigand doua premii pentru reportaje și fotografie, inclusiv prestigiosul premiu pentru serviciul public, iar The New York Times caștigand pentru știri și articole de investigație despre conflict. Jurnalistii AP au fost…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sugereaza ca oprirea sprijinului financiar din partea SUA și a Uniunii Europene catre Ucraina ar putea duce la sfarșitul conflictului militar din regiune. Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, Orban a declarat ca Ucraina este insolvabila din punct de vedere…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- Scurgerea de documente clasificate care detaliaza planurile secrete ale SUA si NATO de a ajuta Kievul pare a fi o operatiune de dezinformare rusa pentru a semana indoieli cu privire la contraofensiva planificata de Ucraina, a declarat pentru Reuters Mihailo Podoliak, consilierul presedintelui Volodimir…

- Razboiul din Ucraina si problemele de securitate energetica au fost subiectele aflate in centrul discutiilor de la Ankara dintre premierul ungar Viktor Orban si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a transmis Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului, joi, catre agentia ungara…

- Saptamana trecuta, pe 28 februarie 2023, Curtea Constituționala a respins plangerile de neconstituționalitate formulate de partidele de opoziție și Avocatul Poporului pe marginea legii privind securitatea cibernetica. Legea fusese criticata de mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv pentru…

- Kirilo Budanov, seful SBU, serviciul de spionaj al armatei ucrainene, declara intr-un interviu pentru Vocea Americii ca Moldova a luat masuri eficiente si planurile Moscovei de a inlocui conducerea de la Chisinau sunt sortite esecului. Seful SBU spune ca situatia nu este cea mai usoara pentru Republica…