Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele de la Hollywood vor pasi pe un covor de culoarea sampaniei la gala din acest an a premiilor Oscar, ce va avea loc duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles.Organizatorii celei de a 95 a editii a celei mai prestigioase ceremonii a industriei cinematografice au renuntat la covorul rosu…

- Vedetele de la Hollywood vor pasi pe un covor de culoarea sampaniei la gala din acest an a premiilor Oscar, ce va avea loc duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Agerpres.Organizatorii celei de-a 95-a editii a celei mai prestigioase ceremonii a industriei cinematografice au renuntat…

- Anul 2023 marcheaza cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar. Gala decernarii celor mai prestigioase și reputate premii din lumea filmului se va desfașura duminica, 12 martie, la Los Angeles, la Dolby Theatre din Hollywood. Ce post de televiziune va transmite programul fastuos in Romania. Unde și cand…

- Academia Americana de Film a anunțat nominalizarile pentru cea de-a 95-a gala de decernare a premiilor Oscar. Marți, 24 ianuarie, nominalizarile pentru Premiile Oscar 2023 au fost anunțate intr-o transmisiune live de actorii Riz Ahmed și Allison Williams. „Everything Everywhere All At Once”, o comedie…

- Nominalizarile Oscar 2023. Lista completa. Ce filme se bat pentru cele mai multe premii Academia Americana de Film a anunțat ieri oficial nominalizarile la Premiile Oscar 2023. Oscarurile reprezinta cel mai așteptat al anului in industria cinematografica. Evenimentul va avea loc pe data de 12 martie,…

- Nominalizarile la Oscar 2023 au fost anunțate astazi, marți, 24 ianuarie. Riz Ahmed și Alison Williams au prezentat marii favoriti intr-un eveniment care a avut loc la Samuel Goldwyn Theatre din Beverly Hills, California. Cea de-a 95 gala a premiilor Oscar va avea loc luni, 13 martie, scrie presa romina.…

- Filmele nominalizate la premiile Oscar din 2023 au fost anuntate, astazi, de Academia Americana de film, pelicula "Everything Everywhere All at Once" avand cele mai multe nominalizari, la 11 categorii. Pentru cel mai bun film concureaza si "Elvis" sau "Avatar: The Way of Water".

- A 94-a ediție a Premiilor Oscar vor avea loc pe 13 martie 2022 la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Nominalizarile urmeaza a fi anunțate la data de 24 ianuarie, iar procesul de votare se va incheia pe 7 martie, informeaza presa romana .