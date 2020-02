Stiri pe aceeasi tema

- Covorul roșu de la Premiile Oscar 2020 a insemnat și de data aceasta o celebrare a industriei fashion. Starurile de la Hollywood au oferit un adevarat spectacol al ținutelor, duminica noapte, la Los Angeles. De departe cea mai inedita apariție a fost cea a actorului Billy Porter. Acesta a ales din nou…

- Lux, rafinament si stil. Acestea au fost cuvintele care au descris cel mai bine gala premiilor Oscar din acest an. Celebritatile au pasit pe covorul rosu in fel si fel de tinute, unele mai spectaculoase ca altele.

- Red Carpet la Premiile Oscar 2020. A fost cea mai plictisitoare editie? Toata lumea a asteptat cu sufletul la gura gala de decernare a Premiilor Oscar 2020, cel mai important eveniment al anului la Hollywood. Si nu doar pentru a vedea care sunt filmele premiate, ci si pentru parada rochiilor de pe red…

- „Parasite” este cel mai bun film al anului Scris si regizat de Bong Joon-Ho, reprezentant al noului val sud-coreean, consacrat pentru originalitatea filmelor sale, care se adreseaza deopotriva cinefililor, dar si marelui public, pelicula „Parasite” este o excelenta satira, plina de suspans, ce abordeaza…

- Pentru prima data, meniul pregatit pentru invitatii galei premiilor Oscar, ce va avea loc duminica, 9 februarie, la Los Angeles, va fi in mare parte unul vegetarian, in ton cu tema editiei din acest an - sustenabilitatea. Nu vor lipsi insa traditionalele mini-statuete din somon afumat, dar si cele dulci,…

- Meniul care va fi servit anul acesta la banchetul organizat in mod tradițional dupa gala premiilor Oscar va fi 70% vegetarian, iar organizatorii, care urmeaza ceea ce a devenit deja o tendința in acest sezon al trofeelor hollywoodiene, au anunțat ca vor fi eliminate și ambalajele din plastic, scrie…

- Nominalizatii editiei de anul acesta a premiilor Oscar s-au intalnit, luni seara, pentru fotografia oficiala si un dineu la care, intre altele, au fost sfatuiti sa vina la gala cu discursurile pregatite.

- Acordate incepand din 1929 la Hollywood, Premiile Oscar au dat nastere, de-a lungul timpului, la diferite recorduri inedite. Va prezentam in cele ce urmeaza topul celor mai varstnici laureati ai Oscarului, top ocupat exclusiv de regizori.