Premiile obținute de elevii din județul Iași la Olimpiada Națională de Limbi Clasice Clasiciștii ieșeni s-au intors incununați de lauri de la Olimpiada Națioanala de Limbi Clasice – Latina și Greaca Veche. La competiția, care a avut loc la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targul Jiu, județul Gorj, in perioada 18-21 aprilie, au participat 169 de elevi din 33 de județe. Proba scrisa s-a desfașurat pe 19 aprilie, elevii din lotul județean, insoțit de doamna profesor Gicuța-Elena Aghiorghiesei, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, participand apoi la un program prin care au descoperit valorile culturale din zona in care a trait Constantin Brancuși. Festivitatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

