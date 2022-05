Stiri pe aceeasi tema

- Flip.ro, cel mai promițator start-up romanesc din economia circulara, anunța intrarea pe piața din Bulgaria, la numai cateva luni dupa intrarea eMAG Ventures in acționariatul companiei, ca parte a obiectivului sau de a deveni liderul pieței de produse recondiționate din Europa Centrala și de Est. Platforma…

- Comunicat al Biroului din Bucuresti al Parlamentului European Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania organizeaza in perioada 3-13 mai o serie de acțiuni la nivel local pentru a marca Ziua Europei. La Cluj-Napoca (Caminul Subcultural, Strada Fericirii, nr. 12) se vor organiza mini-expoziția…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Site-urile aeroporturilor din Romania au fost, duminica seara, țintele atacurilor cibernetice ale gruparii pro-ruse Killnet, care in ultimele zile a vizat și paginile de internet ale mai multor instituții. Hackerii de la Killnet au anunțat ca au reușit sa atace site-urile…

- Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care aparțin unor instituții publice, partide și organizații private din Romania, atacuri motivate de acțiunile de sprijin ale Romaniei pentru Ucraina, in contextul invaziei acestui stat de catre Federația…

- Romania este in multe situații țara tuturor posibilitaților. Niște imagini filmate de un amator au devenit virale pe TikTok dupa ce a surprins o situație uluitoare, intr-un PECO, chiar in noaptea de Inviere, scrie ro-viral.video .Chiar cel care se filmeaza are un aer scarbit și spune ca așa ceva vezi…

- Mii de sarbi au manifestat vineri pe strazile Belgradului, arborand drapele ruse și portrete ale lui Vladimir Putin, pentru a protesta impotriva unei distantari a guvernului Serbiei de Moscova de la invadarea Ucrainei. Reuters transmite din Belgrad ca manifestanții, marea lor majoritate proveniți din…

- Cu privire la propunerile de noi excepții fiscale vizand Pilonul II de pensii private, vehiculate in ultimele zile in spațiul public, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) transmite urmatoarele: Posibila exceptare a unor noi categorii de salariați – cum ar fi cei din agricultura…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, s-a intalnit joi cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Munca și Drepturi Sociale, aflat in vizita de lucru in Romania. Principalele teme ale discuției au vizat raspunsul UE la conflictul din Ucraina și sprijinul acordat refugiaților,…