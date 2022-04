Lady Gaga a fost inclusa pe lista artistilor care vor sustine recitaluri la gala de decernare a premiilor Grammy din acest an, care va avea loc in noaptea de duminica spre luni in orasul american Las Vegas, au anuntat vineri reprezentantii The Recording Academy si ai postului de televiziune CBS, potrivit variety.com. Lady Gaga, castigatoare a 12 premii Grammy, a primit cinci nominalizari la trofeele din 2022, inclusiv la doua dintre categoriile principale, „Inregistrarea anului” si „Albumul anului”, gratie duetelor sale cu Tony Bennett inregistrate cu ocazia single-ului „I Get a Kick Out of You”…