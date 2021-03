Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la Los Angeles a avut loc a 63-a gala a premiilor Grammy, cantareata H.E.R. a castigat premiul pentru piesa anului cu “I Can’t Breathe”. Cantecul a devenit un imn impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatii politiei, fiind inspirat de moartea lui George Floyd din urma cu aproape un an.…

Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria Grammy, transmite Reuters.

Kanye West, Beyonce si Billie Eilish au castigat duminica primele premii Grammy, la o ceremonie reinventata, in care industria muzicala spera lase in urma pandemia ce dureaza de un an, transmite Reuters.

- Taylor Swift si Harry Styles sunt printre artistii care vor canta la Grammy, anul asta. Ei completeaza lista pe care erau deja: Megan Thee Stallion, Cardi B, Bad Bunny, Billie Eilish si Post Malone. Va fi prima aparitie a lui Taylor Swift la gala Grammy dupa 2016, cand a castigat premiul pentru cel…

- Organizatorii au anunțat ca Premiile Grammy 2021 au fost amanate din cauza preocuparilor legate de coronavirus. Ceremonia urma sa aiba loc pe 31 ianuarie, și va avea loc pe 14 martie, din cauza numarului crescut de infecții din Los Angeles și statul California, potrivit HotNews. Beyonce, Taylor Swift…

- Programata inițial pentru data de 31 ianuarie, la Los Angeles, Gala Premiilor Grammy va avea loc la 14 martie, a anunțat Recording Academy, asociația americana a profesioniștilor din industria muzicala, informeaza AFP, citata de Agerpres."Deteriorarea situației legate de COVID-19 la Los Angeles, cu…