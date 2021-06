Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, a primit premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj, la gala ce a avut loc marti seara, la Amfiteatrul "Mihai Eminescu" din Capitala. "colectiv" este primul film romanesc nominalizat la Oscar - pentru "cel mai bun documentar" si "cel…

- Monica Barladeanu a atras toate privirile la Gala Premiilor Gopo 2021 desfașurata pe 29 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Vedeta in varsta de 42 de ani a ales o ținuta eleganta care i-a pus in valoare trasaturile. Apare aproape saptamanal pe micul ecran in serialul „Vlad” de la Pro…

- Anul acesta, actorul Adrian Nicolae prezinta Gala Premiilor Gopo 2021. Cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania iși desemneaza caștigatorii in cadrul evenimentului are loc chiar in seara aceasta, la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Adrian Nicolae preia ștafeta de la…

- Numarul cartierelor in care a crescut pretul mediu al apartamentelor vechi din Capitala la peste 100.000 de euro a urcat la sapte, arata Mediafax. Apartamentele din zona Mosilor s-au scumpit in aprilie cu 10,3% fata de luna anterioara, ajungand la 107.000 de euro, fata de 97.000 in martie, potrivit…

- USR PLUS a depus un proiect de lege care ar urma sa ofere gratuitate pentru studenți in bibliotecile central universitare. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii Educației Naționale a fost depusa de deputatul USR PLUS Filip Havarneanu Se propune eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar a avut loc anul acesta, dupa doua luni de amanare din cauza pandemiei de Covid-19, ceremonia desfașurandu-se in condiții speciale evenimentelor sanitare actuale. Filmul „Nomadland” a fost unul dintre marii caștigatori la ceremonia Oscar 2021, Frances McDormand, fiind…

- Peste 230.000 de persoane mai figurau ca fiind inscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare, asta in timp ce la nivel național sunt 177.000 de locuri disponibile. In județul Mehedinți se afla doar 18 persoane inscrise pe lista de așteptare, in timp ce in Cluj sunt 30.030 de persoane inscrise,…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, care și-a dat demisia dupa incendiul de la Colectiv, comenteaza intr-un mod ironic evacuarea Spitalului Foișor din București. El critica modul in care a gestionat ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, intreaga operațiune. Citește și: Viceprimarul Capitalei,…