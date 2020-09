Stiri pe aceeasi tema

- Netflix testeaza o noua campanie la nivel global pentru a atrage și mai mulți utilizatori. Platforma de streaming face cateva dintre filmele și serialele sale gratuite. Lista producțiilor care vor fi disponibile gratuit este: Stranger Things Murder Mystery Elite The Boss Baby: Back in Business Bird…

- Netflix a dezvaluit lista celor mai urmarite filme de pe platforma, intre acestea aflandu-se cele mai noi lungmetraje in care au jucat Sandra Bullock si Chris Hemsworth si cea mai recenta productie lansata de regizorul Martin Scorsese, „The Irishman”.

- Orange este cel mai mare jucator de pe piața telecom din Romania, cu o cota de piața de peste 39% la finalul anului 2019. Nu e de mirare astfel ca Orange angajeaza mii de angajați in țara noastra pe diverse posturi. Iata care sunt tipurile de job-uri pe care le puteți gasi la Orange Romania și ce salarii…

- Gigi Becali l-a contrat pe Valeriu Iftime, dupa ce finanțatorul de la FC Botoșani l-a propus la FCSB pe fundașul central Alin Șeroni (33 de ani). FCSB are probleme serioase in defensiva. La meciul cu Gaz Metan, scor 2-2, Vintila a fost nevoit sa ii trimita in teren pe Grigoraș Pantea (16 ani) și pe…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a convocat luni Comitetul Național pentru Situații de Urgența, in cadrul intalnirii fiind actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina sau autoizolare. Lista completa a statelor.

- Izolarea la domiciului nu este obligatorie pentru persoanele care vin in Romania din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria, incepand cu data de 15 iunie, a decis…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor stabili "la mijlocul saptamanii viitoare" o prima lista de circa 50 de tari din afara blocului comunitar cu care vor fi redeschise frontierele, a declarat vineri secretarul de stat francez pentru afaceri externe, Jean-Baptiste Lemoyne, potrivit AFP."Vom…

- Partidul Forța Naționala cere de urgența demisia Guvernul Orban, retragerea Romaniei din Organizația Mondiala a Sanatații și folosirea banilor astfel economisiți in reformarea din temelii a sistemului de invațamant și a celui sanitar. De asemenea se cere un referendum național pentru ca romanii sa…