Stiri pe aceeasi tema

- Actorul spaniol Antonio Banderas, protagonistul peliculei ''Pain and Glory'' in regia lui Pedro Almodovar, a fost desemnat cel mai bun actor la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Actorul spaniol Antonio Banderas, protagonistul peliculei ''Pain and Glory'' in regia lui Pedro Almodovar, a fost desemnat cel mai bun actor la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin. Actrita britanica Olivia Colman, protagonista peliculei…

- Coproductia romano-spaniola ''Cadoul de Craciun'', scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost desemnata cel mai bun scurtmetraj european la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Cineastul Yorgos Lanthimos, autorul lungmetrajului ''The Favorite'', a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului. …

- Copilul-problema / System Crasher, multipremiatul film de debut al regizoarei germane Nora Fingscheidt ruleaza la Satu Mare, intre 6 și 12 decembrie, de la ora 18:00, la Cinema One Laserplex. Lansat in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, premiat cu Ursul de Argint…

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Familia sa a transmis ca era grav bolnav, dar nu a dat detalii. Cunoscut la nivel international pentru carti precum romanul "The Case Worker" (1969) si memoriile sale din 2007 "A Guest in My Own Country: A Hungarian Life", Konrad a fost considerat un ferm avocat pentru libertatile individuale. …

- Cea de-a doua ediție TIFF Oradea s-a incheiat duminica seara, pe 8 septembrie, dupa trei zile marcate de evenimente speciale, premiere și proiecții in aer liber. In topul preferințelor cinefililor s-au aflat, anul acesta, cele mai așteptate și apreciate titluri ale momentului și cine-concertele gazduite…