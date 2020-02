Premiile BAFTA 2020 | Lungmetrajul „1917”, marele câștigător al galei Lungmetrajul ''1917'' a dominat Premiile Bafta, supranumite și „Oscarurile britanice”. Pelicula a obținut șapte trofee, inclusiv pentru ''cel mai bun film'' si ''cel mai bun regizor'', relateaza Agerpres. Lungmetrajul „1917”, o poveste de supraviețuire plasata in timpul Primului Razboi Mondial, s-a impus la șapte categorii dintre cele noua la care a fost nominalizat. Lungmetrajul a caștigat trofeul pentru „cel mai bun film britanic”, „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, precum și „ 'cea mai buna imagine”. In plus, "A fost o sincronizare minunata cu toate aceste premii care au atras atentia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

