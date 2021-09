Stiri pe aceeasi tema

- Loteria de vaccinare: cand incep extragerile și cate premii vor fi acordate Loteria pentru vaccinați se desfașoara in perioada 1 octombrie – 31 decembrie. Vor avea loc 19 extrageri, iar fiecare roman vaccinat are 4 șanse de caștig. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat luni dupa-amiaza,…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni, 20 septembrie, Ordinul comun al Ministerului Sanatații și Ministerului Economiei privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare. La Loteria de Vaccinare vor fi acordate 1.139 de premii in valoare totala de 15.000.000 lei și pot…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 12 contracte de finantare, in valoare totala de 43.936.674,46 de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020, coordonat de MDLPA, conform agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al MLDPA, doua proiecte…