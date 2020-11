Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza cea de-a 27-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, eveniment devenit unul de referința in vestul țarii, cartea de vizita a succesului și performanței in afaceri. A devenit o tradiție pentru CCIA Timiș sa…

- Cele mai de succes firme timișene in cursul anului 2019 au fost stabilite de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in cadrul unei noi ediții a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Peste 10.000 de afaceri s-au calificat pentru a primi unul dintre trofeele…

- Topul Judetean al Firmelor - editia 2020, evenimentul anual mult asteptat, dedicat mediului de afaceri bistritean, organizat de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, a fost readaptat, conform situatiei actuale si cerintelor impuse de pandemia de Coronavirus, iar festivitatea de premiere a firmelor…

- In cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation – BEACONS”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 11 noiembrie 2020, in intervalul orar 12.00 - 13.40, un nou webinar din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu…

- Rodica Olinic, expert relații publice și comunicare la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va fi prezenta in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre impactul restricților aduse de pandemie asupra mediului de afaceri, dar și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 16 și 18 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, prima ediție a Festivalului Toamnei, dedicat recoltelor imbelșugate și produselor romanești, la care vor participa producatori și comercianți din intreaga țara. La expoziția organizata…

- Camera de Comerț din Timiș pregatește o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de toamna. In perioada 21 – 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza in curand cel de-al treilea webinar, dintr-o serie de șapte pe tema importanței interacțiunii dintre economia circulara și energie.