Premii speciale la Olimpiada Națională de Istorie Teatrul Național a gazduit joi, 21 aprilie, de la ora 10.00, festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de Istorie. „Suntem la finalul celei de-a 43-a ediții a Olimpiadei Naționale de Istorie, un eveniment care, cu siguranța va ramane in memoria dumneavoastra. Deși timpul pentru organizare a fost foarte scurt, profesorii de istorie din județul Mureș, … Post-ul Premii speciale la Olimpiada... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve din județul Mureș participa, in perioada 14 aprilie – 20 aprilie, la Olimpiada Naționala de Matematica pentru clasele VII-VIII, competiție care se desfașoara in Iași. "In calitate de profesor, insoțesc reprezentantele județului Mureș la acest eveniment important. Clasa a VII-a este reprezentata…

- Sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui luni, 18 aprilie, de la ora 18.00, deschiderea festiva a Olimpiadei Naționale de Istorie, eveniment organizat de Ministrul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliul Județean…

- Cunoștințele de istorie ajuta tinerii sa ințeleaga evoluția evenimentelor sociale, economice și politice ale unei națiuni. Totodata, contribuie la evaluarea evenimentelor din prezent cu mai multa obiectivitate, putand anticipa consecințele acestora. Cu acest argument, joi, 24 martie, prin intermediul…

- In perioada 10 11 martie 2022, la Tulcea, s a desfasurat etapa zonala a Olimpiadei Nationale de Interpretare Instrumentala pentru clasele III VIII, anunta vineri, 18 martie, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. La aceasta competitie au participat elevi de la unitatile de invatamant vocational artistic…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, Olimpiada Naționala la Matematica, faza județeana, se desfașoara in Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe din Sangeorgiu de Mureș. ,,Este o onoare pentru noi, ca Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe din…

- Primaria Sighisoara lucreaza la elaborarea unui proiect integrat de restaurare a intregului zid al Cetatii Medievale, in cadrul caruia se urmareste si refacerea portiunilor de zid care nu mai exista, pe baza identificarilor facute de Muzeul de Istorie din municipiu. „Sunt zone in care nu mai avem ziduri…

- 64 de ani este o varsta ce ne obliga, mai ales ca toata dimineața ascultatorii noștri ne-au rasfațat de-a dreptul cu ganduri bune și urari de la mulți ani. Va impartașim și Dvs. o parte dintre ele, cu multa recunoștința, pentru cei care au avut timpul și rabdarea sa ne scrie. Ascultați aici un interviu…

- Toți elevii de liceu din clasele 9-11 sunt invitați sa se inscrie la competiția antreprenoriala „The Switch" The post Liceenii din toata țara, invitați sa participe la „The Switch", competiția antreprenoriala cu premii de peste 40.000 de euro! Vezi termenul limita appeared first on Realitatea de Mureș.…