- Sportul reprezinta unul dintre pilonii fundamentali ai unei vieți sanatoase și active. Beneficiile acestuia sunt nenumarate, mai ales pentru copii, care iși dezvolta astfel abilitați fizice, mentale și sociale. Cu toate acestea, in comuna Magura, copiii se confrunta cu o problema majora: nu au acces…

- Intr-o tradiție care devine din ce in ce mai obișnuita in peisajul saptamanal al orașului Bacau, alergatorii pasionați și amatori au sarbatorit ediția cu numarul 80 a intalnirilor lor saptamanale pentru o sesiune de exerciții pline de energie și endorfine. Plecand de la insula de agrement Bacau, un…

- In minivacanța prilejuita de sarbatorirea Zilei Internaționale a Muncii și a Paștelui Ortodox, peste 100 de pompieri vor fi zilnic la datorie pentru a raspunde solicitarilor venite din partea cetațenilor, asigurand un raspuns prompt in cazul producerii unor situații de urgența. In vederea diminuarii…

- In urma eforturilor susținute și a pasiunii pentru sport, eleva Miron Alexia-Ioana din clasa a VII-a B, sub indrumarea profesorului Patriche Iulian, a reușit sa se remarce in cadrul competiției de Badminton desfașurata la nivel județean. In weekend-ul recent incheiat, in timp ce majoritatea copiilor…

- Incepand cu anul 2024, parinții din Romania vor beneficia de o creștere semnificativa a alocațiilor de stat pentru copii, conform unei hotarari adoptate anterior de autoritațile romane. Aceasta ajustare vine ca un raspuns direct la inflația crescuta din anii precedenți și are ca scop principal susținerea…

- Copiii coordonați de actrița Alina Neagu au participat sambata, 13 aprilie 2024, la Concursul Județean de Teatru pentru elevi „Edu Teatru”, ediția a XI-a organizat de Palatul Copiilor Iași unde au obținut mai multe premii: – premiul RADIO Iași și premiul de excelența pentru cel mai bun spectacol – Nor…

- In perioada 9 – 10 aprilie 2024, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au participat la exercițiul interinstituțional de nivel operativ, de antrenament, cu forțe in teren, SAREX 2024 Buzau, planificat la nivelul Jandarmeriei Romane. Exercițiul, care a avut loc in Sarata…

- La data de 07 aprilie a.c., in jurul orei 09.00, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau a depistat un tanar de 23 de ani, din județul Cluj, posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Cluj Napoca, prin care acesta este condamnat la pedeapsa…