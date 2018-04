Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii tuturor sectiilor Liceului de Arte „Margareta Sterian” din Buzau s-au intors cu premii de la olimpiadele nationale destinate elevilor din licee de arta. Astfel, pe langa reprezentantii sectiei de Teatru, care au obtinut premiul I pe tara la olimpiada de la Constanta, plus doua premii…

- Trupa de teatru "Birlic" a Asociatiei "Falticeni Cultural" a castigat recent Trofeul Festivalului de Teatru "Gong", desfasurat in municipiul Roman, pentru spectacolul „Trilogia romana", dupa Vasile Alecsandri si Mihai Eminescu. In cadrul aceluiasi festival, ...

- Primaria vrea sa amplaseze 9 cișmele publice in mai multe zone din municipiul Focșani. Investiția va fi discutata in ședința ordinara a Consiliului Local care va avea loc joi, 29 martie. Valoarea totala a investiției a fost estimata la peste 73 mii lei, suma finala urmand sa fie stabilita…

- Sala Casei de Cultura a Studenților din Alba Iulia a fost, joi, 22 martie 2018, gazda spectacolului-concurs de talente „Primarul copiilor”, eveniment aflat la ediția a II-a și care are scopul de a promova copiii cu aptitudini deosebite in domeniul muzical, instrumental, dar și in teatru și coregrafie.…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Ziua Mondiala a Scriitorilor a fost marcata la Sebeș, in avand, ieri, 1 martie 2018, prin spectacolul de teatru „Cu sentimentele… pe fața”, susținut de Trupa de copii „MASCA”, din Sebeș, in sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Micii actori aflați la prima reprezentație pe o scena…

- Visul european al celor de la FCSB a fost spulberat pe "Olimpico". Dupa victoria din tur, 1-0, elevii lui Dica aveau sperante ca vor ajunge mai departe in Liga Europa, dar realitatea i-a lovit joi seara. Lazialii s-au impus cu 5-1, intr-un meci in care au iesit la suprafata nu doar lacunele din…

- S-a dus vremea in care actorul Mihai Constantin era Ionica din Liceenii, rol pe care toata lumea și-l amintește. Acum este momentul ca locul sau din perioada aceea sa il ia Matei, fiul sau, un liceean care ii calca pe urme și care a avut saptamana aceasta debutul intr-un rol principal, in spectacolul…