Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje de elevi din judet au fost premiate la Baisoara, judetul Cluj, in cadrul Concursului National „Europa de maine", tema din acest an facand referire la prevenirea violentei de gen.Competitia a fost organizata de Ministerul Educatiei, intre 8 si 12 iulie, si a avut ca ...

- Doua concursuri cu premii vor avea loc la acest sfarsit de saptamana pentru copiii pasionati de muzica si dansuri populare. Este vorba de festivalul-concurs „Plai de cantec si de dor" de la Ciuperceni, care va avea loc v...

- Zeci de elevi au fost premiati marti, 12 iunie, in cadrul Galei Educationale Rotary. Evenimentul a avut loc in Sala “Dialoguri europene” a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, reprezentantii Clubului Rotary oferind premii in bani si diplome elevilor care s-au remarcat in acest an scolar…

- Potrivit unui proiect de lege in curs de avizare, in cadrul Loteriei bonurilor fiscale ar putea fi acordate mai multe premii celor care detin bonuri fiscale cu valori mici, de pana la 100 de lei. Read More...

- Primaria Municipiului Pitești și Consiliul Local au premiat 100 de elevi din Pitești cu rezultate foarte bune la invațatura sau la competiții sportive in anul 2017, care au obținut premii, premii speciale sau medalii ...

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- O montare a Teatrului National Timisoara, "Rambuku" de Jon Fosse, in adaptarea Ancai Maniutiu si regia lui Mihai Maniutiu, a fost desemnat "Cel mai bun spectacol" cu prilejul... The post Premii UNITER pentru teatrul timisorean appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar de 27 de ani, din Humulești, face cercetari la cel mai inalt nivel, la o universitate prestigioasa din Singapore. Munca de cercetare l-a purtat prin șapte țari numai in ultimii șase ani, in centre de cercetare importante din domeniul aerospațial și nu se va opri aici. Ii e dor de Romania, unde…