Premii obtinute de o politistă buzoiancă la o competitie internatională In perioada 8-13 mai a.c., in Muntenegru, a avut loc IPA Games, competitie sportiva complexa, organizata de Asociația Internaționala a Polițiștilor. La turneul sportiv au participat 26 de țari, iar delegatia Romaniei a revenit acasa cu 9 medalii de aur, 4 de argint si 5 de bronz. Printre probele sportive s-au numarat futsal, tenis de masa, baschet, volei de plaja, alergare 5000 de metri si tir cu pistolul cu aer comprimat. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Special Olympics Invitations Games Malta, competitie sportiva aflata in desfasurare. Premii importante pentru sportivii nostri aflati in competitie – tineri cu nevoi speciale. Anca Ciliac, director proiecte „Asociatia Cetatenilor Implicati in Comunitate Iasi” in direct in matinalul de la Radio Romania…

- Dupa o pauza de doi ani, in care elevii din intreaga țara au fost privați de olimpiade și alte concursuri școlare, in contextul pandemiei de COVID, Cluj-Napoca a fost gazda Olimpiadei Naționale de Biologie, pentru clasele IX-XII. Evenimentul s-a desfașurat in perioada 26-29 aprilie, iar pe durata…

- Mai mulți elevi din Șerbauți au obținut premii importante la Concursul internațional „Magia Primaverii", concurs lansat pe 1 martie 2022 de Asociacion Biblioclub Arganda Madrid (Spania). Elevii au fost provocați sa realizeze broșuri.Biblioteca Comunala Șerbauți, in parteneriat cu Școala ...

- Olimpiade și concursuri școlare 2022: Rezultate și premii obținute de elevii Liceului German Sebeș Olimpiade și concursuri școlare 2022: Rezultate și premii obținute de elevii Liceului German Sebeș Ridicarea restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, a marcat și reluarea olimpiadelor și concursurilor…

- Anul acesta, in ziua de 3 aprilie vom aniversa 172 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, iar pana la aceasta data prezentam povestea unor colegi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures. Astazi, prezentam povestea colegului nostru, plutonier George Oprea, pasionat de fotografie…

- In perioada 10 11 martie 2022, la Tulcea, s a desfasurat etapa zonala a Olimpiadei Nationale de Interpretare Instrumentala pentru clasele III VIII, anunta vineri, 18 martie, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. La aceasta competitie au participat elevi de la unitatile de invatamant vocational artistic…

- Colaboratorul Monitorului de Suceava, profesorul de istorie din Manastirea Humorului Constantin Moldovan care semneazarubrica saptamanala „Cioburi de metafora", a primit in ultima perioada premii importante la festivaluri de poezie și epigrama.Daca anul 2021 i-a adus profesorului ...

- In ultimii ani, din cauza modalitații in care se realizeaza procesul de recrutare a polițiștilor, au fost generate o serie de probleme in ceea ce privește mutarea polițiștilor in județele de domiciliu pentru a fi mai aproape de familii.