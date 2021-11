Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 noiembrie, la Campulung Moldovenesc, s-a desfașurat festivitatea de deschidere a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica, in prezența fizica a celor mai buni elevi din țara.Pana pe 21 noiembrie, aceștia reprezinta Romania in prestigioasa competiție internaționala, la ...

- Partidul Verde filiala județeana Suceava solicita guvernului Romaniei sa prezinte public prioritațile in batalia cu schimbarile climatice și care este mandatul pe care Romania l-a acordat Comisiei Europene in privința negocierilor care vor avea loc la summitul de mediu- COP 26 de la Glasgow. Iata ce…

- Datorita situației epidemiologice din Romania, Echipa AIPROM a transmis: „Am urmarit cu atenție evoluția situației create de pandemia COVID-19 in Romania. Deși ne-am dorit foarte mult sa va intalnim fața in fața, din pacate nu a fost posibil. Ținand cont de situația actuala, respectand masurile luate…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat luni, 25 octombrie 2021, incepand cu ora 11.00, ceremonia prin care s-au sarbatorit cei 161 de ani de la inființarea primei universitați din Romania. La eveniment, care a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu”, au participat prof. univ.…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan iși dorește o implicare mai puternica a instituțiilor din Romania in consolidarea proceselor democratice și in susținerea drumului european pe care au pornit frații noștri de peste Prut: ”M-a bucurat enorm sa vad aprecierile recente ale Președintelui SUA, Joe Biden,…

- Președintele Uniunii Polonezilor din Romania, deputatul Ghervazen Longher, a transmis un mesaj la inceputul noul an școlar in care a ținut sa reliefeze importanța educației care in opinia sa ”este cea mai puternica arma care poate schimba lumea”. Dragi copii și tineri, parinți și profesori Bun venit…