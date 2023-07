Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei propune premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenele nationale din aceasta vara, fiind elaborat un proiect de Hotarare de Guvern in acest sens. Elevii de clasa a VIII-a ar urma sa primeasca 2.000 de lei, iar cei de-a XII-a 5.000 de lei. In total ar fi 558 de beneficiari.

- Intre 6 și 17 iulie, in zilele de joi și vineri, absolvenții clasei a VIII-a, impreuna cu parinții lor, completeaza fișele de opțiuni pentru inscrierea la liceu 2023, iar repartizarea computerizata are loc pe data de 19 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. „6 – 7 și 10 – 17…

- Ministerul Educatiei a publicat miercuri, primele rezultate ale Evaluarii Nationale. 76,2% dintre elevi au obtinut medii peste 5, procent mai mic decat in 2021 si 2022. Au fost inregistrate 429 de medii de 10, comparativ cu 221 – anul trecut si 132 in 2021. Rata de participare in sesiunea 2023 a examenului…

- Elevii au revenit in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Profesorii au la dispoziție patru zile in care trebuie sa finalizeze procedurile de incheiere a situatiilor scolare, dupa ce Guvernul…

- Examenele orale de la Bacalaureat 2023 – care au fost amanate și ar fi urmat sa inceapa din 13 iunie – vor fi echivalate cu mediile din timpul liceului, ca urmare a grevei profesorilor, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației. Competențele constau in trei probe…

- Greva generala din Educație a intrat in cea de-a treia saptamana, iar sindicatele din Educație au anunțat ca greva profesorilor continua pana cand le sunt rezolvate solicitarile privind atat salariile, cat și „viitorul Educației”. Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluarea Naționala 2023 pentru…

- Inscrierea pentru examenul Bacalaureat ar urma sa inceapa luni, pe fondul grevei generale a angajatilor din Educatie, care intra in a doua saptamana. Ministerul Educatiei a transmis deja ca directorii unitatilor de invatamant care pot asigura resursa umana necesara inscrierii vor comunica parintilor…

- Calendarul Evaluarilor Naționale a fost modificat din cauza grevei profesorilor. Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea acestuia. Calendarul evaluarilor naționale a fost modificat cu privire la programarea examenelor naționale de clasa a VI-a. Acestea…