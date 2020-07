Premii consistente pentru câștigătorii concursului de creație ”Ambient Urban” Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București organizeaza in perioada urmatoare un Concurs de Creație – ”AMBIENT URBAN”. Acest concurs are ca scop elaborarea designului unor obiecte de mobilier urban permanente sau temporare, adecvate arhitectonic Sectorului 1 precum și crearea de arta stradala contemporana. Acest demers se circumscrie redefinirii estetice a spațiilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București, dorindu-se totodata incurajarea și promovarea creatorilor din Romania. Proiectele caștigatoare pentru fiecare tema vor fi premiate cu suma de 4.000 lei net. Concursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

