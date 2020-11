Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban il felicita și el, la cateva ore distanța dupa Klaus Iohannis, pe Joe Biden, pe care il numește președintele ales al Statelor Unite ale Americii. Orban ii transmite lui Biden, dar și vice-președintelui ales, Kamala Harris ca ”este nevoie, cu atat mai mult in aceste vremuri…

- Fostul ministru al Apararii Mircea Dusa l-a felicitat, duminica, pe presedintele ales al Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, aratand ca a avut intrevederi cu acesta in 2014, in cadrul unei vizite oficiale efectuate in Romania de vicepresedintele SUA de la acel moment, potrivit Agerpres."Felicitari…

- Mai mulți politicieni din Romania au transmis felicitari catre Joe Biden, dupa ce presa americana a scris ca democratul a caștigat alegerile locale. Marcel Ciolacu, Dan Barna sau Gabriela Firea au transmis mesaje dupa victoria oficialului american. Liderul USR, Dan Barna, a scris pe Facebook ca romanii…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat la Digi 24 ca vicepreședintele ales american Kamala Harris este echivalentul Laurei Codruța Kovesi din America. „Aceste alegeri sunt mai mult decat despre Joe Biden sau despre mine. Sunt despre sufletul Americii și despre voința noastra de a lupta pentru…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca Guvernul va asigura finantarea de investitii si finalizarea proiectelor de infrastructura pentru a asigura interconectarea multimodala a portului maritim cu infrastructura europeana de transport. 'Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj.…

- Joe Biden a anunțat, marți, ca a decis sa intre in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba alaturi de Kamala Harris. Aceasta a devenit astfel prima femeie afro-americana propusa pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii.

- “Cu siguranta rectificarea bugetara va fi adoptata in cursul acestei saptamani. Ministerul Finantelor va finaliza raportul privind starea economica si bugetara, chiar astazi impreuna cu domnul ministru al Finantelor o sa mai purtam discutii cu ministri, ordonatorii principali de credite, privitoare…