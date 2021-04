Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, un miliard de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 114 de luni, la…

- Statul roman este pus pe taieri, o arata și ultimul proiect inițiat de Ministerul de Finanțe intr-o noua Ordonanța de Urgența. Aferent acestei OUG, Ministerul de Finanțe publica și o nota de fundamentare in care explica decizia. In aceeași nota se enunța clar și care sunt fondurile care vor fi taiate,…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri negocierea și semnarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

- In mai multe articole, publiate recent, redacția Impact.ro anunța marirea punctului de pensie și reduceri pentru studenți. Din pacate astazi aflam ca Ministerul de Finanțe are pe masa un proiect de OUG care schimba ecuația. Informațiile sunt cu atat mai dramatice, cu cat sunt cateva milioane de pensionari…

- Romania avea la sfarsitul anului trecut un numar de 1,249 milioane de salariati bugetari, angajati in institutii si autoritati publice, in conditiile in care Guvernul a angajat in ultimele doua luni din 2020 aproape 9.000 de persoane, arata datele publicate de Ministerul de Finante, citate de ZF, și…

- Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in septembrie 2023 si a imprumutat luni de la banci suma de 951,4 milioane de lei, peste nivelul programat de 600 de milioane de lei, la o dobanda anuala de 1,99%, transmite Mediafax.

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…