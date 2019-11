Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis miercuri din nou presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca nu doreste inca o amanare a Brexitului dincolo de data de 31 octombrie, in timp ce omologul sau irlandez Leo Vardakar a vorbit despre posibilitatea convocarii unui summit european extraordinar…

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit duminica pentru a discuta cererea de amanare a datei pentru Brexit dupa 31 octombrie, dar nu au clarificat imediat cum va reactiona Bruxellesul, transmite DPA. Reuniunea s-a concentrat in primul rand asupra procedurilor UE de…

- O granita deplasata de pe uscat pe mare. Acesta este acordul aflat în discutie și pe cale de a fi acceptat de ambele parți. Confuz? Nu conteaza: semantica poate salva totul, scrie Journal Economico, citat de Rador.Primul-ministru britanic, Boris Johnson, pare sa fie pe punctul de a ajunge…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon, lider al Partidului National Scotian (SNP), a declarat marti ca s-a saturat de Brexit, ca Scotia trebuie sa organizeze un nou referendum pentru independenta in 2020 si ca va solicita in curand prerogativele necesare pentru ca scrutinul sa aiba loc in conditii de…

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta in 2020 si va cere in curand puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National Scotian (SNP), Nicola Sturgeon, potrivit Agerpres. Scoția va fi astfel…

- Guvernul britanic si-a publicat miercuri propunerea de compromis cu privire la frontiera irlandeza, in vederea evitarii unei iesiri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord (”no deal”) la 31 octombrie, care permite, apreciaza Londra, evitarea unor controale vamale fizice la frontira, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker considera ”necesara o intensificare” a discutiilor cu privire la Brexit, a anuntat luni, intr-un comunicat, Downing Street, la finalul unei prime intalniri intre premierul britanic si presedintele CE la Luxemburg,…

- În a doua saptamâna din luna septembrie, Boris Johnson se pregateste pentru o batalie în parlament împotriva parlamentarilor care încearca sa blocheze un Brexit fara acord, în timp ce opozantii din diverse partide continua sa fie divizati în privinta unei cai…