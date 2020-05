Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul cel mai important al Guvernului este ca, dupa depasirea varfului epidemiei de COVID-19, sa sustina puternic economia pentru a reveni cat mai rapid la nivelul anterior izbucnirii pandemiei, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. Orban a efectuat o vizita la Uzina Ford Craiova. "Am…

- Premierul viziteaza, joi, uzinele de automobile din țara noastra - cele de la Craiova, unde sta de vorba cu reprezentanții Uzinei Ford, și cele de la Mioveni. Acolo discuta cu reprezentanții Dacia-Renault.

- Ultimele bilanturi spaniole sunt incurajatoare si urmeaza sa inceapa un declin al epidemiei noului coronavirus, a anuntat joi premierul spaniol Pedro Sanchez, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Incendiul incepe sa fie controlat”, a declarat seful Guvernului in Parlament, care se pregatestea…

- Uzinele Dacia de la Mioveni se vor inchide joi, de la ora 12.00 si pana pe 5 aprilie, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus. La Dacia nu exista niciun caz de Coronavirus, insa exista angajati care au luat contact cu oameni din zone cu probleme si care acum stau izolati la domiciliu,…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, releva statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) noteaza Agerpres. Conform datelor centralizate, din totalul…

- Klaus Iohannis va discuta marti, prin videoconferinta, de la ora 15:00, cu premierul Ludovic Orabn și cu miniștrii cu responsabilitați in gestionarea epidemiei COVID-19. Tot marti, de la ora 18.00, Iohannis va participa la o videoconferința a membrilor Consiliului European pe tema masurilor…

- Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax.Premierul francez a ordonat duminica tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale sa…