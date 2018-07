Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca intalnirea de miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala.

- Premierul Viorica Dancila si-a propus sa se „anexeze“ pe preventie, nu sa se „axeze“ pe preventie. Pe langa obisnuitele gafe, premierul Dancila se poticneste si la pronuntie. La inceputul sedintei de Guvern, vorbind despre flota Tarom, a pronuntat Boing in loc de Boeing.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 atat la evaluarea nationala, cat si la examenul de bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Programul ”Investeste in tine” ar putea fi aprobat in aceasta saptamana, daca vor fi emise toate avizele necesare, relateaza News.ro. In caz contrar, programul de imprumuturi fara dobanda garantate de stat va fi dezbatut in sedinta de Guvern de saptamana viitoare.…

- CCR, decizie in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi. Curtea Constitutionala trebuie sa ia o decizie privind sesizarea facuta de Guvern pe refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA. Judecatorii CCR au dezbatut deja sesizarea primita, pe 10 mai, insa au amanat un verdict. Judecatorii…

- Dancila l-a asteptat pe omologul croat in fata Palatului Victoria, iar dupa salut, cei doi au urcat pe podiumul special adus pentru acest moment. Dupa cateva secunde, Viorica Dancila i-a facut semn premierului croat sa mearga in Palatul Victoria pentru discutii. Andrej Plenkovic a ramas, insa, pe loc…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, intrebat daca Romania ar putea avea probleme in ceea ce ce priveste negocierile privind bugetul Uniunii Europene din cauza slabei absorbtii a fondurilor europene, ca tara noastra are “nerealizari majore” la acest capitol, el acuzand ca “doar se scriu scrisori…

- Sibiu. 27 de sefi de stat si de guvern din tari europene, 36 de delegatii oficiale, 400 de invitati de rang înalt si circa 800 de jurnalisti sunt doar o parte dintre participantii la Summitul care va avea loc la Sibiu, în 2019.