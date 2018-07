Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va conduce delegatia Romaniei care va participa, sambata, la cea de-a saptea editie a Summit-ului sefilor de guvern ai statelor ce sunt parte la formatul de cooperare R.P. Chineza - Europa Centrala si de Est ("16+1"), organizat la Sofia, in Bulgaria. Potrivit…

- Premierul chinez Li Keqiang a parasit joi Beijingul pentru doua vizite oficiale in Bulgaria si in Germania, informeaza Xinhua, preia Agerpres.In cadrul vizitei la Sofia, seful guvernului chinez Li Keqiang va participa de asemenea la cea de-a saptea reuniune a liderilor Chinei si tarilor din…

- Pe fondul catorva luni de tensiune din cauza manevrelor comerciale ale Statelor Unite si a divizarilor in cadrul UE privind investitiile chineze, lideri din 16 tari sosesc in Bulgaria, pentru o intalnire intre China si tarile din Europa Centrala si de Est, in aceasta saptamana, pentru a vorbi despre…

- Summit UE-Balcanii de vest in capitala Bulgariei, Sofia. Statele comunitare vor sa confirme astfel sprijinul pentru parcursul european al tarilor din Balcanii de vest. Pe agenda reuniunii se afla si politica de imigratie, lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate.

- Mii de persoane din Bulgaria au protestat miercuri impotriva planurilor de reforma a ajutoarelor destinate persoanelor cu handicap, reforma care, potrivit Guvernului de la Sofia, va combate abuzurile din sistem, scrie agerpres.ro.

