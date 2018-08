Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila pleaca astazi in concediu pentru o saptamana si si-a delegat atributiile vicepremierului Paul Stanescu. In urma acestei decizii, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) reclamand un conflict juridic presedinte-premier.Conform unei decizii…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului National al PNL, a declarat ca Romania are „un Guvern irational“, povestind ca s-a convins de acest lucru dupa o discutie „ireala“ cu premierul Viorica Dancila, care l-a anuntat ca pleaca in concediu dupa ce in Monitorul Oficial se publicase…

- Premierul Viorica Dancila l-a contactat vineri dimineața de președintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre plecarea sa în concediu și despre delegarea atribuțiilor catre vicepremierul Paul Stanescu, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri la CCR o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala in relatia cu prim-ministrul, seful statului motivand ca Viorica Dancila nu l-a informat ca intra in concediu si ca a desemnat un alt membru al Guvernului sa exercite atributiile…

- „Decizie pentru exercitarea unor atributii. In temeiul art. 19 din Legwa 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. – In perioada 6-13 august 2018, domnul Paul Stanescu,…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii...