- Deputatul PSD Gabriel Vlase, nominalizat de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al SIE, a declarat luni ca inainte de a merge la Cotroceni l-a informat pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, in legatura cu aceasta propunere si a mentionat ca presedintii celor doua Camere vor decide cand…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca motivarea deciziei Curtii Constitutionale la decizia privind revocarea sefei DNA arata ca CCR devine un jucator politic in Romania, care incearca sa guverneze. El a mentionat ca USR asteapta pozitia presedintelui Klaus Iohannis si a echipei de juristi…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Președintele absent al Romaniei și-a dat seama ca risca sa nu mai caștige un mandat la Cotroceni. Se apropie, pentru domnia sa, momentul scadenței electorale, cand romanii il vor intreba ce a facut, concret, pentru Romania? La aceasta intrebare nu ar avea ce sa raspunda nici macar in domeniul politicii…

- Premierul Viorica Dancila planuieste sa aiba miercuri o discutie cu presedintele Klaus Iohannis. Ar fi prima oara cand cei doi vorbesc dupa ce presedintele a anuntat ca ii retrage increderea premierului...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa anunte daca vrea sa vina la sedinta de guvern iar pe ordinea de zi, sa fie un subiect care necesita prezenta sefului statului.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

