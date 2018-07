Premierul Viorica Dancila, la sase luni de guvernare: Avem din ce in ce mai multi romani care sunt multumiti de venituri“

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni seara ca o evaluare a ministrilor din Cabinetul pe care-l conduce nu va fi facuta asupra persoanei care detine un portofoliu, ci asupra modului in care a indeplinit masurile din programul de guvernare. "Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni seara la Antena 3 ca inca nu a fost facuta o evaluare a ministrilor din Cabinetul sau, dar aceasta se va face din punct de vedere al indeplinirii programului de guvernare, nu din punct de vedere al persoanei, transmite news.ro.“Nu am facut inca o evaluare,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca o evaluare a rezultatelor pe fiecare minister in parte va fi facuta la un an si jumatate de la preluarea guvernarii de catre PSD-ALDE. ‘Vom face o evaluare, se face o evaluare saptamanala, atunci cand vom vedea ca cineva ramane in urma, vom incerca sa-l…

- Ministrul Muncii, prima reacție la suspendarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii: ”Este o soluție a comisiei de prognoza, nu suntem de acord cu ea”, a spus Lia Olguța Vasilescu, dumnica seara, la Antena 3. ”Este o soluție a comisiei de prognoza, nu s-a transpuns intr-o OUG și nu se va transpune”,…

- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, trebuie sa achite o cautiune de un milion de euro in dosarul in care este cercetat de procurorii anticoruptie pentru luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Insa, fostul ministru nu are bani de cauțiune, anunța Antena 3. Potrivit unor…

- Premierul Viorica Dancila spune ca, pentru ea, “viata merge inainte” si va duce mai departe implementarea programului de guvernare. “Categoric, pentru mine viata merge inainte si duc mai departe implementarea programului de guvernare”, a spus Viorica Dancila, intr-un interviu la Romania TV, intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit luni seara, in cadrul unei emisiuni televizate, despre demisia ceruta de Klaus Iohannis, dar si despre planurile guvernului referitoare la Pilonul II de pensii si cresterile salariale.

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni un mesaj referitor la atentatele din Afganistan, in care au fost raniti si militari romani, aratand ca gandurile sale se indreapta catre toti cei care au avut de suferit de pe urma acestor evenimente tragice "M-a intristat profund vestea atentatelor din Afganistan,…