- Premierul Viorica Dancila sustine ca intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis nu este un razboi si ca ea este adepta consensului si ca si-ar dori o relatie foaarte buna. De asemenea, Dancila a sustinut ca Executivul trebuia sa adopte proiectul de rectificare pentru ca oamenii nu mai puteau astepta.…

- Premierul Viorica Dancila s-a intors din Spania, iar vineri a mers in vizita la fabrica de magiun de la Topoloveni, iar apoi, va vizita uzina Dacia Renault.„Nu pot spune ca exista un razboi presedinte - Guvern", a spus Viorica Dancila, intrebata despre tensiunile cu Klaus Iohannis.

- Vineri, Viorica Dancila, premierul Romaniei, este asteptata in orasul Topoloveni, la Ziua Portilor Deschise la Fabrica de Magiun, un eveniment organizat de Sonimpex, furnizor al Casei Regale a Romaniei. La acelasi eveniment si-a anuntat prezenta si Ministrului Agriculturii, Petre Daea.

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi la intalnirea de la Madrid cu omologul spaniol Pedro Sanchez, doua memorandumuri care permit elaborarea de proiecte comune in domeniul apararii și cel al modernizarii administrației publice, informeaza Guvernul.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila se va afla de astazi in Spania, unde va avea o intrevedere cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, si va fi primita de regele Felipe al VI-lea. Dupa gafele diplomatice care s-au tinut lant de premierul pus de Liviu Dragnea orice vizita externe starneste emotii romanilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a facut o vizita oficiala in județul Argeș. Impreuna cu președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, senatorul Șerban Valeca, senatorul Gheorghe Marin, prefectul Emilian Dragnea, primarii de municipii și conducerea Secției Naționale de Drumuri Argeș au purtat…

- In perioada 12- 18 iulie, ansamblul folcloric de copii „Ciuleandra”, al Casei de Cultura „Pr. Ion Ionescu” din Topoloveni participa la Festivalul Internațional de Folclor „Moonlight in Prague”, din Cehia. La acest eveniment sunt invitate 16 ansambluri folclorice din intreaga lume. Ansamblul folcloric…

- Luni dimineața, inginerul argeșean Remus Popescu, cel care a realizat primul calculator din Romania a decedat. Acesta a facut infarct și a murit la varsta de 73 de ani. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! In anii ’80, Argesul avea cele mai performante calculatoare din Europa de Est In anii comunismului,…