- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania.Premierul…

- Viorica Dancila: L-am invitat pe Papa in Romania; mi-a raspuns ca va veni la inceputul anului viitor Premierul Viorica Dancila a anuntat ca l-a invitat pe Papa Francisc sa efectueze o vizita in Romania, Suveranul Pontif raspunzand ca ‘la inceputul anului viitor va veni’ in tara noastra. ‘L-am invitat…

