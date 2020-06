Premierul Viktor Orban înlocuiește starea de urgență din Ungaria. Ce măsuri va lua Starea de urgenta a fost instituita pe 11 martie, iar pe 30 martie Viktor Orban a obtinut din partea parlamentului dreptul ca in cadrul acestei masuri sa legifereze prin ordonante si sa prelungeasca starea de urgenta fara acordul legislativului, ceea ce a starnit critici din partea opozitiei si a Bruxelles-ului, informeaza Dpa, citata de agerpres. Printre prevederile decretului de instituire a starii de urgenta s-a numarat si sanctionarea cu pana la cinci ani de inchisoare a difuzarii de ''stiri false'' si a faptelor care ''zadarnicesc sau ingreuneaza'' combaterea coronavirusului. Dupa decretul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

