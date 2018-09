Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Neptun, ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe președintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Crețu, informeaza…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN. “A fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- La ora transmiterii acestei știri a inceput intalnirea ”de taina” din biroul de la Camera Deputaților, al lui Liviu Dragnea. Aceasta intalnire se petrece inaintea Comitetului Executiv, unde va fi decisa soarta lui Liviu Dragnea.In biroul lui Liviu Dragnea au intrat premierul Viorica Dancila,…

- Tinerii social democrati se reunesc, incepand de astazi, la Neptun, la o scoala politica la care sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Timp de doua zile se vor afla alaturi de tinerii PSD mai multi lideri ai partidului, ministri…

